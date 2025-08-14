Ferragosto, Tropea e Praia a Mare nella top 50 destinazioni italiane

IL REPORT DI HOLIDU

LAMEZIA TERME Tra le 50 mete preferite dagli italiani per il ponte di Ferragosto ci sono anche due calabresi. Lo rivelano i dati del portale Holidu.it, che ha stilato una top 50 delle destinazioni più cercate. La graduatoria è stata elaborata analizzando i dati di ricerca per soggiorni con check-in compreso tra il 13 e il 15 agosto 2025 e check-out tra il 17 e il 18 agosto 2025, indicando anche il prezzo medio degli alloggi per notte. Le destinazioni sono state ordinate in base alla popolarità, offrendo così uno spaccato aggiornato sulle abitudini di viaggio degli italiani per Ferragosto 2025. Di seguito la classifica completa:

LA CLASSIFICA Posizione Località Regione o Paese estero Prezzi (in €) 1 San Vito Lo Capo Sicilia 208 2 San Teodoro Sardegna 275 3 Marina di Ragusa Sicilia 138 4 Marina di Camerota Campania 199 5 Porto Cesareo Puglia 195 6 Gallipoli Puglia 205 7 Castellammare del Golfo Sicilia 178 8 Palermo Sicilia 133 9 Olbia Sardegna 236 10 Sperlonga Lazio 308 11 Vieste Puglia 193 12 Praia a Mare Calabria 224 13 Agropoli Campania 154 14 Gaeta Lazio 208 15 Capo d’Orlando Sicilia 189 16 Tropea Calabria 216 17 Siracusa Sicilia 153 18 Torre Lapillo Puglia 225 19 Paestum Campania 191 20 San Pietro In Bevagna Puglia 233 21 Marzamemi Sicilia 206 22 Lignano Sabbiadoro Friuli-Venezia Giulia 232 23 Alghero Sardegna 201 24 Rimini Emilia-Romagna 181 25 Terracina Lazio 186 26 Santa Maria di Castellabate Campania 205 27 Cefalú Sicilia 218 28 Lecce Puglia 147 29 Palinuro Campania 339 30 Marsala Sicilia 137 31 Catania Sicilia 113 32 Giardini-Naxos Sicilia 180 33 Monopoli Puglia 219 34 Margherita di Savoia Puglia 142 35 Napoli Campania 140 36 Roma Lazio 212 37 Termoli Molise 166 38 Maratea Basilicata 191 39 Pozzallo Sicilia 164 40 Sciacca Sicilia 141 41 Torre Dell’orso Puglia 193 42 Ponza Lazio 225 43 Ostuni Puglia 196 44 Follonica Toscana 204 45 Polignano a Mare Puglia 231 46 Mazara del Vallo Sicilia 206 47 Caorle Veneto 238 48 Avola Sicilia 164 49 Otranto Puglia 204 50 Trapani Sicilia 165

