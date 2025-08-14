Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:49
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

IL REPORT DI HOLIDU

Ferragosto, Tropea e Praia a Mare nella top 50 destinazioni italiane

I dati del portale Holidu.it rivelano che i due comuni calabresi sono tra i più gettonati nel periodo compreso tra il 13 e il 18 agosto

Pubblicato il: 14/08/2025 – 15:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ferragosto, Tropea e Praia a Mare nella top 50 destinazioni italiane

LAMEZIA TERME Tra le 50 mete preferite dagli italiani per il ponte di Ferragosto ci sono anche due calabresi. Lo rivelano i dati del portale Holidu.it, che ha stilato una top 50 delle destinazioni più cercate. La graduatoria è stata elaborata analizzando i dati di ricerca per soggiorni con check-in compreso tra il 13 e il 15 agosto 2025 e check-out tra il 17 e il 18 agosto 2025, indicando anche il prezzo medio degli alloggi per notte. Le destinazioni sono state ordinate in base alla popolarità, offrendo così uno spaccato aggiornato sulle abitudini di viaggio degli italiani per Ferragosto 2025. Di seguito la classifica completa:

LA CLASSIFICA
PosizioneLocalitàRegione o Paese esteroPrezzi (in €)
1San Vito Lo CapoSicilia208
2San TeodoroSardegna275
3Marina di RagusaSicilia138
4Marina di CamerotaCampania199
5Porto CesareoPuglia195
6GallipoliPuglia205
7Castellammare del GolfoSicilia178
8PalermoSicilia133
9OlbiaSardegna236
10SperlongaLazio308
11ViestePuglia193
12Praia a MareCalabria224
13AgropoliCampania154
14GaetaLazio208
15Capo d’OrlandoSicilia189
16TropeaCalabria216
17SiracusaSicilia153
18Torre LapilloPuglia225
19PaestumCampania191
20San Pietro In BevagnaPuglia233
21MarzamemiSicilia206
22Lignano SabbiadoroFriuli-Venezia Giulia232
23AlgheroSardegna201
24RiminiEmilia-Romagna181
25TerracinaLazio186
26Santa Maria di CastellabateCampania205
27CefalúSicilia218
28LeccePuglia147
29PalinuroCampania339
30MarsalaSicilia137
31CataniaSicilia113
32Giardini-NaxosSicilia180
33MonopoliPuglia219
34Margherita di SavoiaPuglia142
35NapoliCampania140
36RomaLazio212
37TermoliMolise166
38MarateaBasilicata191
39PozzalloSicilia164
40SciaccaSicilia141
41Torre Dell’orsoPuglia193
42PonzaLazio225
43OstuniPuglia196
44FollonicaToscana204
45Polignano a MarePuglia231
46Mazara del ValloSicilia206
47CaorleVeneto238
48AvolaSicilia164
49OtrantoPuglia204
50TrapaniSicilia165

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
destinazioni
FERRAGOSTO
Importanti
ITALIA
italiane
ponte ferragosto
top 50
TROPEA
turismo
vacanze
Categorie collegate
Regione
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x