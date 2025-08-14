In fiamme un’auto a gasolio nel tratto vibonese dell’autostrada, l’intervento dei vigili del fuoco

GUASTO NELLA VETTURA

VIBO VALENTIA I vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 19 a sull’Autostrada A2 del Mediterraneo corsia Sud tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio per l’incendio di un’autovettura in transito. Il conducente di una Peugeot 107 alimentata a gasolio, accortosi di un malfunzionamento della vettura, l’ha accostata a bordo corsia scendendo velocemente mentre l’incendio divampava dal motore. I vigili del fuoco prontamente intervenuti hanno provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area interessata anche dallo sversamento di gasolio dovuto alla rottura del serbatoio del veicolo. Durante le operazioni di estinzione il traffico veicolare direzione Sud è stato temporaneamente interrotto.

