Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:35
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

GUASTO NELLA VETTURA

In fiamme un’auto a gasolio nel tratto vibonese dell’autostrada, l’intervento dei vigili del fuoco

Ieri sera il traffico veicolare in direzione Sud è stato temporaneamente interrotto tra Pizzo e Sant’Onofrio

Pubblicato il: 14/08/2025 – 7:10
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
In fiamme un’auto a gasolio nel tratto vibonese dell’autostrada, l’intervento dei vigili del fuoco

VIBO VALENTIA I vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 19 a sull’Autostrada A2 del Mediterraneo corsia Sud tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio per l’incendio di un’autovettura in transito. Il conducente di una Peugeot 107 alimentata a gasolio, accortosi di un malfunzionamento della vettura, l’ha accostata a bordo corsia scendendo velocemente mentre l’incendio divampava dal motore. I vigili del fuoco prontamente intervenuti  hanno provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area interessata anche dallo sversamento di gasolio dovuto alla rottura del serbatoio del veicolo. Durante le operazioni di estinzione il traffico veicolare direzione Sud è stato temporaneamente interrotto.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
auto incendiata A2 vibo valentia
auto incendiata autostrada
auto incendiata tra pizzo e sant’onofrio
Importanti
vigili del fuoco vibo valentia
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x