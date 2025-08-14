Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il fatto

Lago, ossa e teschio trovati nell’antico edificio di un medico

Reperti trovati durante dei lavori di ristrutturazione dell’immobile: erano usati a scopo di studio

Pubblicato il: 14/08/2025 – 17:27
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Lago, ossa e teschio trovati nell’antico edificio di un medico

LAGO Resti umani utilizzati a scopo di studio nel secolo scorso da un medico del posto. È questa per la procura della repubblica di Paola l’ipotesi principale circa le parti di uno scheletro umano, un teschio e alcune ossa, rinvenute nei giorni scorsi nel sottotetto di un antico edificio nel Comune di Lago, nel cosentino. Le ossa, secondo quanto si è appreso, sono emerse nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato i primi accertamenti. Sul ritrovamento la Procura della Repubblica di Paola ha deciso di non avviare nessuna indagine. (Ansa).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
comune lago
Importanti
lago
ossa
PROCURA PAOLA
teschio
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x