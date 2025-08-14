Skip to main content

l’addio

Morto per botulino, dolore e rabbia ai funerali di Di Sarno

A Napoli l’ultimo saluto al 52enne morto dopo aver mangiato un panino a Diamante

Pubblicato il: 14/08/2025 – 18:57
NAPOLI Dolore e rabbia ai funerali di Luigi Di Sarno, l’uomo di 52 anni morto per intossicazione da botulino dopo aver mangiato un panino sul lungomare di Diamante, in Calabria. Ad accompagnarlo parenti e amici nella chiesa del Santissimo Rosario nel quartiere di Poggioreale a Napoli. Da tutti la richiesta di giustizia. “Non si può morire nel 2025 per un panino – hanno detto alcuni parenti – perché i medici non hanno capito che i sintomi erano riconducibili proprio all’avvelenamento da botulino?”. Di Sarno è una delle due persone, insieme con Tamara D’Acunto, decedute nei giorni scorsi nell’ambito del focolaio di intossicazione da botulino dopo aver mangiato panini con salsiccia e friarielli da un food truck. Nell’inchiesta della Procura di Paola sono indagate dieci persone, tra cui l’ambulante, tre responsabili delle ditte produttrici del prodotto e sei medici delle strutture sanitarie del cosentino che hanno avuto in cura Luigi di Sarno e Tamara D’Acunto prima del loro decesso. I reati ipotizzati sono a vario titolo omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. (Ansa)

