Orrico: «Non commento l’audio, serve pensare al futuro del centrosinistra»

verso il voto

CATANZARO «Io sinceramente non commento l’audio, non mi interessa commentarlo. Tra l’altro è anche una violazione palese della privacy. Quelli sono discorsi interni ad un partito. Penso che politicamente abbiamo delle questioni molto più importanti da affrontare, ovvero come costruire questa coalizione di centrosinistra da contrapporre alle destre e soprattutto all’arroganza di un presidente Occhiuto che disfa e fa a suo piacimento senza avere alcun rispetto per i calabresi e per le condizioni in cui si trova la regione che la destra amministra da 5 anni senza avere concluso niente. Preferisco, da coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle in Calabria, concentrarmi su questo e non su altro che reputo non utile al dibattito politico». Lo afferma la coordinatrice regionale calabrese del Movimento Anna Laura Orrico, parlando con l’Ansa, in merito al vocale del segretario regionale di Sinistra italiana Fernando Pignataro che parla di veti e controveti nella trattativa del campo largo per l’indicazione del candidato presidente in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.

LEGGI ANCHE

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato