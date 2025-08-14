Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:35
IL CONFLITTO E LA SOLIDARIETà

Tajani accoglie a Ciampino 6 bambini arrivati da Gaza

Riceveranno cure negli ospedali di Roma, Napoli e Perugia

Pubblicato il: 14/08/2025 – 7:20
FIUMICINO-ISOLA SACRA Nell’ambito delle operazioni umanitarie assicurate dall’Italia per aiutare la popolazione civile di Gaza, un gruppo di 6 bambini bisognosi di cure è arrivato alle 23.23 di ieri all’aeroporto di Roma Ciampino con un C-130 dell’Aeronautica militare. Ad attendere l’arrivo del volo umanitario, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani con l’Imam Salameh Ashour. Sul posto anche ambulanze per il trasporto dei piccoli pazienti verso gli ospedali di Roma (3 al Bambino Gesù), Napoli (2 al Santobono) e Perugia (1 presso l’Azienda Ospedaliera). “E’ importante continuare a sostenere la popolazione palestinese. “E’ importante per noi continuare ad aiutare chi soffre, far curare chi ne ha bisogno nel nostro Paese”, ha affermato Tajani.

