Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:01
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

palazzo campanella

Consiglio regionale, staccati tre (consistenti) “assegni” per la burocrazia – LE CIFRE

Determine per la retribuzione di risultato in favore di dirigenti e dipendenti Eq e per il salario accessorio dei dipendenti

Pubblicato il: 15/08/2025 – 12:39
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Consiglio regionale, staccati tre (consistenti) “assegni” per la burocrazia – LE CIFRE

REGGIO CALABRIA La politica cambia e costa, la burocrazia non cambia ma costa, forse anche di più. Accade dappertutto, ovviamente, accade anche in Calabria. Il tema del costo della macchina amministrativa di un’istituzione è un tema comune a tutte le latitudini, ma questo non significa che non ci si debba interrogare sulla gravosità del costo stesso. Si prenda a esempio il Consiglio regionale della Calabria. In uno degli ultimi Bollettini ufficiali (il Burc) sono infatti state pubblicate tre determinazioni del Settore Risorse Umane: la prima riguarda la retribuzione di risultato Area della dirigenza anno 2024 e stabilisce la liquidazione di somme pari a complessivamente a 478.747,55 euro, la seconda determina riguarda la liquidazione del salario accessorio 2024 dei dipendenti del Consiglio regionale, per complessivi  965.264,42 euro, infine la terza determinazione riguarda la liquidazione della retribuzione di risultato per complessivi 103.256,95 – per i dipendenti del Consiglio regionale titolari di incarico di Elevata Qualificazione , sempre con riferimento al 2024. Ovviamente, tutto legittimo, assolutamente: ma è giusto segnalare la cosa. Si ricorda che la retribuzione di risultato è una componente aggiuntiva della retribuzione che viene corrisposta ai lavoratori in base al raggiungimento di obiettivi e risultati specifici, precedentemente concordati e valutati (in pratica è una sorta di premio legato alla performance, sia individuale che aziendale, e non è una parte fissa dello stipendio). Anche il salario accessorio è una componente variabile e aggiuntiva della retribuzione dei dipendenti pubblici, che si aggiunge allo stipendio base e comprende diverse voci, come indennità, lavoro straordinario e fondi per la contrattazione integrativa. Dunque, la politica cambia – nel caso specifico si ricorda che il Consiglio regionale si è “congedato” nei giorni scorsi per ricostituirsi con le prossime elezioni – mentre la burocrazia resta. E costa.  (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CONSIGLIO REGIONALE
DETERMINE
DIPENDENTI
DIRIGENTI
In evidenza
liquidazione
Regione Calabria
retribuzione
retribuzione di risultato
salaro accessorio
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x