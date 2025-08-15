Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:18
la tragedia

Cosenza, 14enne muore dopo un tragico incidente in bici

La tragedia è avvenuta a Lattarico. Il giovane avrebbe tentato di saltare da un muretto, ma la caduta gli è stata fatale

Pubblicato il: 15/08/2025 – 20:40
Cosenza, 14enne muore dopo un tragico incidente in bici

COSENZA Tragedia nella giornata di Ferragosto a Lattarico, in provincia di Cosenza. Questo pomeriggio, infatti, nella frazione di Regina un 14enne morto a seguito di un incidente mentre andava in bici. Dalle prime informazioni pare che il ragazzo sia caduto tentando di saltare da un muretto. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Lattarico, insieme alla squadra rilievi del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza. La comunità del piccolo paese del Cosentino è attonita. Nel frattempo, sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

