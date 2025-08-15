Occhiuto: «Dimissioni concordate con Meloni, Salvini e Tajani. Mi ricandido contro fango e immobilismo»

verso il voto

ROMA «Affronto la campagna elettorale con grande tranquillità, perché, invece di fare promesse potrò rivendicare il lavoro fatto in questi quattro anni, mentre vedo che nel centrosinistra c’è grande confusione. Sarebbe molto difficile per loro governare la Calabria in questo modo. I consiglieri di maggioranza sono scontenti e ci sono insofferenze? Capisco non faccia piacere vedere una consiliatura che finisce così ma è una decisione che ho preso con Meloni, Salvini e Tajani». Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto in una intervista a “Il Foglio”. Ancora Occhiuto: «In un paese civile non ci si dovrebbe dimettere per un avviso di garanzia, non dovrebbe costituire un logoramento o scoraggiare i dirigenti alla firma. Pensiamo solo alle esperienze politiche o alle storie di tante amministrazioni che avrebbero potuto avere una evoluzione ben diversa aspettando le sentenze e i proscioglimenti, a partire proprio dalla Calabria. Nel mio caso ho deciso di dimettermi perché il rischio di restare immobili per un anno era alto. E capisco che ci sarà qualcuno che adesso vorrà gettarmi fango addosso ma preferisco che i calabresi vadano alle urne avendo negli occhi il lavoro fatto negli ultimi quattro anni».

«Decisione concordata con i leader»

Nell’intervista a “Il Foglio” Occhiuto ha poi aggiunto: «Vedo una grande confusione, spesso sono stato accusato di essere un decisionista ma per governare una regione come la Calabria hai bisogno di prenderti le tue responsabilità. E invece come potrebbe governare un centrosinistra che per ogni decisione deve riuscire a mettere attorno al tavolo i 12 segretari o coordinatori di ogni partito o movimento?». Sulle insofferenze nella sua maggioranza per la fine anticipata della legislatura, Occhiuto ha osservato: «Capisco che veder terminare un’esperienza un anno e mezzo prima, dovendosi di nuovo sottoporre al giudizio degli elettori, non abbia suscitato grandi entusiasmi, sicuramente inferiori ai miei. Non era una cosa che si aspettavano in molti, ma sono arrivato a questa decisione dopo averla concordata con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani». Per quanto riguarda Azione di Calenda, Occhiuto ha specificato: «Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto poi qualche settimana fa mi ha attaccato duramente e dunque un accordo con il suo partito non è possibile. Ma non ho preclusioni nei confronti dei consiglieri regionali di Azione che in questi anni mi hanno sostenuto lealmente». A proposito di campagna elettorale, poi, Occhiuto ha precisato che «il mio avversario è il centrosinistra, non la magistratura che fa il suo lavoro». (c. a.)

