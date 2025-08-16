Due brutti incidenti sulle strade calabresi: il bilancio è di 9 feriti (c’è anche un minore)

I SOCCORSI

Ancora un brutto incidente sulla strada statale 106, stavolta nel tratto crotonese: nei pressi di Cirò Marina il traffico veicolare stamattina è stato interrotto per qualche ora dopo che due veicoli (una Grande Punto nera e una Fiesta rossa) si sono scontrati causando il ferimento di tre persone. Sulla Fiat viaggiava una giovane coppia di turisti campani mentre la Ford era guidata da un quarantenne napoletano, che dopo l’impatto è rimasto incastrato tra le lamiere per essere poi liberato dai Vigili del fuoco e affidato all’equipe sanitaria dell’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Catanzaro (la coppia è stata invece trasportata nell’ospedale di Crotone) mentre i carabinieri della compagnia di Cirò Marina hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.

Due auto, una Alfa 147 e una Renault Clio, sono rimaste invece coinvolte nel pomeriggio in un brutto sinistro verificatosi sulla strada provinciale 17 all’altezza dell’incrocio per Zungri da un lato e Spilinga-Ricadi dall’altro (foto in basso). Nel sinistro sono rimaste ferite sei persone (5 adulti e una bambina), trasportate in codice giallo all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato