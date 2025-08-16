Neonato morto all’ospedale di Cetraro, sei sanitari indagati. Disposta l’autopsia

l’inchiesta

PAOLA Sei persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Paola in merito al decesso di un neonato all’ospedale di Cetraro. Si tratta del ginecologo che aveva in cura la donna e di 5 sanitari della struttura sanitaria che hanno seguito il parto. L’iscrizione da parte della procura, diretta da Domenico Fiordalisi, è considerato un atto dovuto, tale da permettere agli interessati di nominare propri consulenti per seguire l’autopsia sulla salma del neonato. L’esame è stato effettuato questa mattina dopo che il sostituto procuratore Maria Porcelli ha conferito l’incarico a specialisti di medicina legale dell’Università Magna Grecia di Catanzaro. Al momento, si apprende, la procura ipotizza il reato di omicidio colposo, cercando di accertare eventuali responsabilità mediche prima e durante il decesso del neonato. In questo senso, saranno decisivi gli esiti dell’autopsia nello stabilire la causa e il momento esatto del decesso, se prima o dopo il parto. (Ansa)

