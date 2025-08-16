Salta la festa della Madonna di Polsi: celebrazioni solo nelle parrocchie

IL CASO

SAN LUCA La nota e tradizionale festa della “Madonna della Montagna di Polsi”, con la novena che la accompagna, quest’anno non si svolgerà con la tradizionale manifestazione al santuario ma sarà celebrata, senza la presenza della statua della Madonna di Polsi, solo nelle parrocchie e nelle comunità locali dove questa devozione è radicata. Dopo le polemiche e le proteste scoppiate in questi ultimi giorni a San Luca, per via dello spostamento il prossimo 2 settembre, in via eccezionale e solo per quest’anno, della tradizionale e sentita festa allo stadio comunale di Locri, è stata questa la decisione presa dal Consiglio di amministrazione del Santuario di Polsi, riunitosi a Locri alla presenza, tra gli altri, del rettore del Santuario, don Tonino Saraco e del vescovo della Diocesi di Locri – Gerace, mons. Francesco Oliva. Il provvedimento si è reso necessario – è stato evidenziato dalla Diocesi locrese – dopo aver “preso atto che quest’anno non ci sono le condizioni per le celebrazioni annuali della Madonna della Montagna nel suo sito originario, il Santuario di Polsi, come anche in altri luoghi precedentemente presi in considerazione. Tutto questo tenendo anche presente gli esiti degli incontri intercorsi con le Autorità preposte”. Lo spostamento era stato ipotizzato per via delle precarie condizioni delle strade di accesso a Polsi e dei lavori di riqualificazione del santuario.