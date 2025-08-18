Si legge in: 1 minuto
l’episodio
Aggrediti due minori in un villaggio turistico a Corigliano Rossano
All’origine dell’episodio forse un furto. Sul posto le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica
Pubblicato il: 18/08/2025 – 23:03
CORIGLIANO ROSSANO Attimi di tensione oggi pomeriggio a Corigliano Rossano, in una struttura ricettiva sita in località Momena. Due ragazzi di 14 anni sono stati aggrediti in seguito a un presunto furto che sarebbe avvenuto ai danni dei minori. Le forze dell’ordine sono state avvertite dalle persone presenti al momento dell’episodio, che è ora oggetto di indagini per accertare l’esatta dinamica ed individuare i responsabili. (redazione@corrierecal.it)
