Grave aggressione nel carcere di Catanzaro: agente minacciato con una spranga

il grave episodio

Ancora un grave episodio nel carcere di Catanzaro. «Un detenuto, con disagio psichiatrico, già resosi responsabile di una violenta aggressione, ha aggredito e minacciato con una spranga di ferro e successivamente chiuso l’agente di polizia penitenziaria nell’ingresso sezione». È la denuncia di Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe. «Da quanto quanto ci riferiscono, la sera prima, sarebbe stata effettuata una chiamata a un numero di emergenza, dedicato sembrerebbe ad altra forza di polizia, per chiedere un loro intervento all’interno del carcere. Episodio che si sembrerebbe si sia già verificato, tempo, addietro in un altro carcere della Calabria. Se così stanno le cose – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto Sappe e Francesco Ciccone, segretario regionale – è del tutto evidente che si tratta di gesti inammissibili in un istituto penitenziario, sia per il fatto che continuano ad esserci detenuti con problemi psichiatrici che dovrebbero essere curati, il più delle volte, in altre strutture, perché, come sostiene la Corte costituzionale, con una sentenza del gennaio 2022, in carcere non possono essere curati in maniera adeguata e creano problemi di sicurezza per loro, per gli altri detenuti e per chi ci lavora. La Corte ha già invitato il Parlamento a legiferare in tal senso, cambiando la legge di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ma nulla è stato fatto finora». «Cosa deve succedere di più? Aspettiamo risposte adeguate. Intanto chiediamo l’immediato trasferimento del

Detenuto in altro carcere e nei prossimi giorni chiederemo un incontro al prefetto della cita di Catanzaro», concludono.