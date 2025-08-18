Mesi di pedinamenti, 60enne arrestato per stalking a Melito Porto Salvo

la misura

MELITO PORTO SALVO Un uomo di 60 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Melito Porto Salvo con l’accusa di stalking. L’arresto é stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica. La vittima dello stalking di cui é accusato il sessantenne é una donna di 50 anni, che ha subito per mesi pedinamenti, telefonate da numero anonimo e inseguimenti in auto. Le indagini dei carabinieri che hanno portato all’arresto dell’uomo sono state avviate dopo la denuncia presentata dalla donna. In una circostanza la vittima è stata costretta a rifugiarsi in un esercizio pubblico per sottrarsi al suo persecutore. L’episodio é stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, consentendo di confermare il contenuto della denuncia presentata dalla donna.

