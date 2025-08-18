Tridico, il “messaggio” social e l’attesa dell’annuncio della candidatura

regionali in calabria

CATANZARO E’ atteso nella giornata di oggi l’annuncio di Pasquale Tridico candidato unitario del centrosinistra che il 5 e 6 ottobre prossimi sfiderà Roberto Occhiuto per la poltrona di presidente della Regione Calabria. Il Corriere della Calabria, nei giorni scorsi, aveva anticipato la notizia in attesa della conferma ufficiale delle prossime ore. Ieri, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, già presidente dell’Inps ha pubblicato sui social una foto accompagnata da un testo “Calabria mia, terra mia“, per molti un chiaro messaggio agli alleati ed allo sfidante. Meno di un anno fa, Tridico ha fondato un think tank, Asprom, che declina in chiave socio-economica i temi di un nuovo meridionalismo. (redazione@corrierecal.it)

