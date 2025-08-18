Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:20
violenza sulle donne

Condannato a Reggio Calabria, molesta una donna: arrestato 47enne

L’uomo ora si trova in carcere a Verbania

Pubblicato il: 18/08/2025 – 16:59
Un uomo di 47 anni, già condannato nel 2023 a Reggio Calabria per atti persecutori, è stato arrestato dai carabinieri di Verbania in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dal tribunale di Torino, in seguito a nuovi episodi di molestie nei confronti di un’altra donna. L’uomo era in prova ai servizi sociali. Secondo quanto ricostruito, un paio di mesi fa ha cominciato a tempestare la vittima con centinaia di telefonate al giorno, e ha proseguito, cambiando utenza, anche dopo che la donna aveva bloccato il numero. A seguito delle indagini dei carabinieri il magistrato di sorveglianza di Novara ha disposto la sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova. L’uomo ora si trova in carcere a Verbania. (ANSA)

