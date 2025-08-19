Cosenza Calcio, Benedetto Pugliese nuovo responsabile del settore giovanile

l’ufficialità

COSENZA Con un comunicato il Cosenza ha ufficializzato l’arrivo di Benedetto Pugliese come nuovo responsabile del settore giovanile della squadra. «È con grande orgoglio ed anche onore, che accetto questa nuova ed entusiasmante sfida. Un progetto che partirà dai territori, dal basso, in cui i ragazzi saranno al centro ed indiscussi protagonisti» sono le parole di Pugliese, che va avanti: «Quest’anno possiamo fare un ottimo lavoro. Abbiamo importanti potenzialità su cui investire e programmare, partendo già da quei giovani che potranno giocarsi, le proprie carte, nella rappresentativa nazionale. Insomma, c’è da lavorare sodo e con impegno ed è ciò che faremo già da oggi e senza risparmiarci».

