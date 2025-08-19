Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:04
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

quattro linee di finanziamento

Rifiuti Calabria, oltre 11 milioni di euro per la prevenzione e la riduzione

Avviso pubblico della Regione rivolto ai Comuni. Tra gli obiettivi: centri del riuso ed empori solidali contro lo spreco alimentare

Pubblicato il: 19/08/2025 – 10:41
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Rifiuti Calabria, oltre 11 milioni di euro per la prevenzione e la riduzione

La Regione Calabria ha pubblicato un Avviso pubblico rivolto ai Comuni per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021–2027 – Priorità “Una Calabria resiliente e sostenibile”. La dotazione finanziaria complessiva è di oltre 11 milioni di euro.
“Con questo Avviso – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Giovanni Calabrese – prosegue il nostro percorso di tutela ambientale, puntando su azioni concrete, partecipate e in linea con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. È una nuova occasione per accompagnare i Comuni nella costruzione di una Calabria più pulita, responsabile e moderna”.
L’intervento prevede quattro linee di finanziamento: Hub ed empori solidali contro lo spreco alimentare (2.500.000 euro); Centri del riuso per la riduzione dei rifiuti urbani (5.726.754e uro); Riduzione della plastica monouso negli edifici pubblici e spazi comunali (1.000.000 euro); Sistemi per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei corsi d’acqua (2.000.000 euro). Le risorse, per complessivi 11,2 milioni di euro, saranno erogate sotto forma di contributi a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili.
“Si tratta – ha aggiunto Calabrese – di un investimento importante, interamente a fondo perduto, che sostiene i Comuni calabresi nella realizzazione di interventi strategici e strutturali per migliorare la qualità ambientale del territorio. Questa misura si inserisce in un più ampio percorso programmatico tracciato dal Dipartimento Ambiente e Paesaggio, che ha già portato all’adozione e all’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, e che prosegue con coerenza e determinazione verso obiettivi di transizione ecologica, riduzione dell’impatto dei rifiuti e promozione delle buone pratiche locali. Con questo Avviso – ha infine rimarcato l’assessore Calabrese – la Regione Calabria conferma il proprio impegno nel favorire un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, in cui gli Enti locali siano protagonisti attivi del cambiamento e della tutela del nostro patrimonio ambientale”.

Argomenti
avviso pubblico rifiuti calabria
GIovanni Calabrese
riduzione dei rifiuti urbani
Riduzione della plastica monouso
società
spreco alimentare
Categorie collegate
Regione
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x