Colpi di pistola nei pressi di un residence a Praia a Mare: informata la Dda

l’episodio nel cosentino

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi nella notte davanti a un noto complesso turistico residenziale di Praia a Mare, sull’Alto Tirreno cosentino. Secondo quanto è emerso, i colpi di pistola sono stati esplosi in aria da una persona che era a bordo di uno scooter. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Scalea che hanno avviato le indagini. Sul caso sta indagando la Procura di Paola, guidata dal procuratore capo Domenico Fiordalisi, che ha però già informato la Dda di Catanzaro perché il gesto potrebbe essere di matrice mafiosa. (AGI)