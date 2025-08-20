indagini in corso

GIOIOSA JONICA Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in una stradina nel centro storico di Gioiosa Jonica, nel Reggino, poco distante dalla chiesa di San Rocco. L’uomo, apparentemente straniero, avvolto in un lenzuolo sporco di sangue, sarebbe stato trovato dagli operatori ecologici impegnati nelle operazioni di pulizia. Sul caso indaga la Procura della Repubblica di Locri, al momento nessuna ipotesi è stata esclusa. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, della Stazione di Gioiosa Jonica e il personale del 118. Per i rilievi atteso anche l’arrivo dei Ris di Messina. (m.r.)

