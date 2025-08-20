«Tridico? Aspettiamo la proposta ufficiale. Anche Iv ha candidati decisivi»

verso il voto

ROMA “Noi aspettiamo la proposta ufficiale del tavolo del centrosinistra. In Calabria Italia Viva ha fatto il 7% alle Europee e ha candidati decisivi. Al momento noi aspettiamo il nome”. Così il vicepresidente di Italia Viva Enrico Borghi risponde all’Adnkronos circa un possibile sostegno del partito alla candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria. Nei giorni scorsi sul tema della candidatura alla presidenza della Calabria per il centrosinistra si era espresso, in una intervista al Corriere della Sera anche il leader di Iv, Matteo Renzi, dicendosi favorevole soprattutto alla candidatura di un sindaco.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato