Ultimo aggiornamento alle 18:53
VERSO LE REGIONALI

Tridico, primo accenno di programma: «Pronto a riportare la Calabria dove merita»

Messaggio social del candidato in pectore per il centrosinistra: «Restare qui non dev’essere una condanna ma una scelta»

Pubblicato il: 20/08/2025 – 18:18
Tridico, primo accenno di programma: «Pronto a riportare la Calabria dove merita»

LAMEZIA TERME «Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza». Lo scrive sui social l’europarlamentare del M5s Pasquale Tridico, confermando di aver dato la sua «disponibilità al Presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione» Calabria, «perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita». «È il tempo del coraggio – aggiunge Tridico -. È il tempo della Calabria, la nostra terra, per riportarla a testa alta laddove merita di stare».  «Amiche e amici della mia terra, cari calabresi, cara Calabria – è l’inizio del post dell’ex presidente dell’Inps -, La mia storia inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità». E per questo, spiega, ha dato la disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione. «La Calabria non è periferia: è cuore pulsante del Mediterraneo – aggiunge Tridico -. Non è terra da abbandonare: è terra da far rinascere. Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi».

