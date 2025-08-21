Cadavere avvolto in un lenzuolo a Gioiosa Jonica: rilievi dei Ris. Sul corpo l’autopsia

il giallo nella locride

GIOIOSA JONICA Sono in corso gli accertamenti per fare luce sul ritrovamento del cadavere di un uomo di origini straniere a Gioiosa Jonica, nel Reggino. Il corpo dell’uomo, presumibilmente di nazionalità indiana e di cui non sono state rese note le generalità, è stato trovato ieri mattina avvolto in un lenzuolo macchiato in più punti di sangue in una stradina del centro storico della Locride, poco distante dalla chiesa di San Rocco.

Indagini serrate

Dopo i primi accertamenti da parte del Servizio investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Reggio Calabria dell’Arma, sul posto sono giunti i Ris di Messina, impegnati nei rilievi all’interno dell’abitazione dell’uomo. Da parte degli investigatori viene mantenuto il massimo riserbo, ma al momento nessuna ipotesi è stata esclusa, anche alla luce delle condizioni in cui è stato ritrovato il cadavere. Secondo indiscrezioni, l’uomo non solo si trovava avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue, ma sarebbe stato legato. Un particolare, non confermato da fonti investigative, ma che farebbe pensare all’ipotesi di un omicidio. Sarà l’autopsia a stabilire come è morto l’uomo. Il corpo, su disposizione della Procura di Locri è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale cittadino per essere sottoposto all’esame.

Al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche le telecamere di videosorveglianza disseminate nei dintorni del luogo del ritrovamento del corpo. (m.r.)

