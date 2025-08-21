Skip to main content

Vasto incendio colpisce il bosco nel comune di Mileto

Le fiamme in prossimità dello svincolo autostradale A2 del Mediterraneo. Necessario l’intervento dei Canadair

Pubblicato il: 21/08/2025 – 10:29
MILETO Un vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri 20 agosto nel territorio del comune di Mileto in prossimità dello svincolo autostradale A2 del Mediterraneo ed ha coinvolto superfici boscate, macchia mediterranea ed un uliveto. Sul posto sono intervenute le squadre AIB di Calabria Verde che, viste le dimensioni dell’incendio, hanno richiesto l’intervento del DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) dei Vigili del Fuoco per l’attivazione del supporto aereo. Dopo aver verificato le condizioni dell’incendio il DOS VVF ha  richiesto il supporto aereo al C.O.A.U. (Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile  che gestisce e coordina a livello nazionale le operazioni aeree per lo spegnimento degli incendi boschivi utilizzando la flotta aerea dello Stato) che inviava, in varie fasi,   due Canadair ed un elicottero. Alle ore 19:00 circa, dopo aver effettuato complessivamente circa 35 lanci  alcuni dei quali con l’impiego di ritardante, l’incendio veniva posto sotto controllo e si ultimava lo spegnimento con le operazioni di bonifica dei piccoli focolai rimasti. Sono andati distrutti circa 20 ettari di colture, bosco e macchia mediterranea.

