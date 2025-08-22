Guardie mediche, a Soverato coperte il 100% delle postazioni. A Lamezia il 98%

i numeri record

CATANZARO Nel distretto di Soverato risultano coperte il 100% delle postazioni di guardia medica, il 98% a Lamezia e il 93% in quello di Catanzaro, dove alcune sedi non sono accettate dal personale sanitario. Sono i numeri record presentati dall’Asp catanzarese in merito alle postazioni di continuità assistenziale. Nel secondo dei fine settimana in cui l’Azienda sanitaria provinciale ha adottato le misure straordinarie di valorizzazione economica, si registra il miglior risultato di un lavoro di programmazione iniziato a maggio proprio in vista dell’estate. Questo risultato supera quello del ponte di Ferragosto, in cui la punta di coperture aveva raggiunto il 93%. L’Azienda ha deciso di replicare le misure straordinarie proprio sulla scorta dei dati di attività di continuità assistenziale dello scorso fine settimana, in cui diverse postazioni hanno registrato oltre 30 accessi tra turisti e residenti. L’Azienda – in una nota – ringrazia i medici, i Sindacati dei medici e i propri funzionari che, monitorando continuamente la situazione, hanno messo in atto in modo assolutamente puntuale le misure indicate dalla Direzione. Questa attività rappresenta anche una forte indicazione di quello che potrà essere l’assistenza territoriale quando andranno a pieno regime le AFT, Associazioni dei medici di base, alcune delle quali hanno già partecipato a questa iniziativa contribuendo fattivamente al raggiungimento del risultato auspicato. Lo specchio con i turni completi è pubblicato sul sito dell’ASP.

