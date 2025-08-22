Il Pd “adotta” Tridico: «Uniti su di lui». Dem al lavoro su due liste

verso le regionali

LAMEZIA TERME Il pieno mandato al segretario regionale Nicola Irto di portare al tavolo della coalizione il nome di Pasquale Tridico come candidato presidente e di lavorare per allargare al massimo possibile il campo largo. E’ stato questo l’esito della direzione regionale del Pd convocata alla viglia del vertice conclusivo del centrosinistra in programma domani per l’ufficializzazione della candidatura dell’europarlamentare M5S quale competitor di Roberto Occhiuto. “Stato maggiore” democrat quasi al completo alla riunione del “parlamentino” per ascoltare la relazione di Irto, che tra l’altro ha confermato come i dem lavorano all’allestimento di due liste: quella ufficiale del Pd e quella dei “Democratici progressisti”, sigla già utilizzata in precedenti competizioni elettorali.

La direzione democrat

«Quello che preme evidenziare – ha sostenuto Irto, intervistato anche dai cronisti a margine dei lavori della direzione del Pd – è che si va a votare per paura e per disperazione da parte del presidente Occhiuto, che ha gettato la Calabria in una campagna elettorale estiva solo per scopi personali. Noi abbiamo bisogno di fare una proposta politica larga. Il Pd ha lavorato per mettere assieme 12 sigle, tutte le forze alternative alla destra attorno allo stesso tavolo. Oggi nella direzione regionale discutiamo di questo, e di una proposta che è quella di Pasquale Tridico, che raccoglie un consenso larghissimo. Il Pd aveva messo sul tavolo i suoi candidati, dirigenti che avrebbero potuto guidare la coalizione centrosinistra, ma dobbiamo fare tesoro degli errori del passato, quando il centrosinistra si è diviso e ha perso. Uniti si vince: noi abbiamo lavorato per l’unità con Pasquale Tridico, riconoscendolo come una figura al di sopra dei partiti e nella quale tutti si possono riconoscere, una figura con cui si può mettere in campo un progetto di cambiamento per la nostra regione». Un passaggio sul ruolo del Pd nelle trattative: «Siamo stati – ha proseguito Irto – testardamente e straordinariamente uniti, la segretaria del Pd Elly Schlein è stata totalmente in linea con il Pd calabrese. Abbiamo lavorato insieme per raggiungere questo obiettivo, cioè costruire una coalizione larghissima per dare alla Calabria un governo di cambiamento e risollevarla dalle secche dove l’ha portata Occhiuto».

Al lavoro per una seconda lista dem

Irto ha poi annunciato per la prossima settimana la convocazione delle le cinque direzioni provinciali che – ha rimarcato – «culmineranno con la convocazione di un’altra direzione regionale per l’approvazione delle liste. E’ altamente probabile che il Pd metta in campo due liste, vista la grande partecipazione che c’è, ma lo decideremo assieme agli organismi dirigenti. Regole d’ingaggio? Chi vuole dare una mano, chi è alternativo alla destra, chi non è voltagabbana, chi è per la chiarezza politica, la trasparenza e l’onestà come stile di vita può trovare asilo politico nelle nostre liste». (a. c.)

