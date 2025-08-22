Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:04
la visita

Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro in visita alla Questura di Crotone

L’incontro con il questore Panvino e con i funzionari. Il sottosegretario ha auspicato «ulteriori successi nel contrasto alla criminalità diffusa e organizzata»

Pubblicato il: 22/08/2025 – 18:41
CROTONE Nel pomeriggio odierno ha fatto visita alla Questura di Crotone il sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, il quale è stato ricevuto dal questore Renato Panvino e dai funzionari, tra questi anche quelli appartenenti alla specialità. «L’onorevole – si legge in una nota – si è intrattenuto cordialmente attestando la sua stima verso tutti gli operatori di polizia della provincia, auspicando ulteriori successi nel contrasto alla criminalità diffusa e organizzata».

Il sottosegretario ha evidenziato «l’attenzione che la Questura pone quotidianamente nel controllo capillare del territorio, nel contrasto al fenomeno della violenza di genere, nella gestione delle vittime di codice rosso e di bullismo». Ulteriore apprezzamento, Delmastro l’ha rivolto al lavoro svolto dalla Polizia di Stato nell’ambito delle misure di prevenzione, patrimoniali e personali di pertinenza anche del Questore. La visita si è svolta in un clima di viva cordialità.

