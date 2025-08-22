Morto nella rissa a Isola, c’è un indagato per omicidio

fascicolo aperto

CROTONE Omicidio volontario aggravato è il reato che la Procura della Repubblica di Crotone contesta a Giuseppe Paparo per la morte di Filippo Verterame, il giovane di 22 anni morto in seguito alla ferita alla carotide subita al culmine di una rissa avvenuta martedì scorso a “Le Cannella”, frazione di Isola Capo Rizzuto. Le indagini dei carabinieri e gli interrogatori svolti dal sostituto procuratore Pasquale Festa hanno consentito di accertare le singole responsabilità dei cinque arrestati per la rissa. Francesco, Antonio e Giuseppe Paparo, di 59, 40 e 39 anni; Giuseppe Verterame (57) e Alessandro Bianco (44). A tutti viene contestato il reato di rissa aggravata. Indagato a piede libero per la rissa anche Carmine Verterame, padre di Filippo. Giuseppe Paparo, oltre che dell’omicidio di Filippo Verterame, é accusato del tentato omicidio di Giuseppe Verterame, lesioni personali aggravate per avere ferito Alessandro Bianco e porto abusivo di armi. Giuseppe Verterame, da parte sua, dovrà difendersi dall’accusa del tentato omicidio di Giuseppe Paparo, lesioni personali aggravate per il ferimento di Francesco Paparo e porto abusivo di armi. Il pm ha fissato per domani il conferimento dell’incarico per l’esecuzione dell’esame autoptico sulla salma di Filippo Verterame. Lo stesso procuratore ha autorizzato l’espianto degli organi per la donazione, come aveva chiesto la famiglia del giovane ucciso. (ANSA)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato