Nuovo acquisto per il Cosenza: ufficiale l’arrivo di Dametto dalla Torres
Il difensore classe 1993, cresciuto nelle giovanili del Cagliari, ha firmato un contratto fino al 2027
COSENZA Il Cosenza Calcio con un comunicato ha ufficializzato di aver acquisito dalla Torres i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Dametto. Il difensore, nato ad Arborea il 28 giugno del 1993, ha giocato con i sardi nelle ultime 4 stagione tra Serie D e Serie C. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, in carriera ha vestito le maglie anche di Prato, Lumezzane, Reggiana, Olbia, Feralpisalò, Pistoiese e Picerno tra Serie D e Serie C. Dametto, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2027. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè.
