Nuovo acquisto per il Cosenza: ufficiale l’arrivo di Dametto dalla Torres

Il difensore classe 1993, cresciuto nelle giovanili del Cagliari, ha firmato un contratto fino al 2027

Pubblicato il: 22/08/2025 – 19:01
Nuovo acquisto per il Cosenza: ufficiale l’arrivo di Dametto dalla Torres

COSENZA Il Cosenza Calcio con un comunicato ha ufficializzato di aver acquisito dalla Torres i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Dametto. Il difensore, nato ad Arborea il 28 giugno del 1993, ha giocato con i sardi nelle ultime 4 stagione tra Serie D e Serie C. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, in carriera ha vestito le maglie anche di Prato, Lumezzane, Reggiana, Olbia, Feralpisalò, Pistoiese e Picerno tra Serie D e Serie C. Dametto, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2027. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè.

