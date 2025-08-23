Cosenza, Buscè pensa al Monopoli: «Nuovi arrivi non al top»

COSENZA L’allenatore del Cosenza Calcio, Antonino Buscè parla delle condizioni fisiche e atletiche dei nuovi arrivati, della possibilità di vederli già in campo domani, di come cambierà la squadra rispetto alla partita di Coppa Italia e se, in questa fase della stagione, incontrare due volte di fila lo stesso avversario possa rappresentare un vantaggio o uno svantaggio. Infine, un pensiero per Kourfalidis, reduce da un brutto infortunio che lo terrà lontano dal campo per almeno cinque mesi.

«Le condizioni dei nuovi arrivati non sono al top, anzi: abbiamo qualche difficoltà proprio nel minutaggio. Comunque, se necessario, potremmo metterli dentro 20 o 25 minuti per darci una mano». «La squadra non avrà tanti cambiamenti come tipologia di assetto, ma qualche giocatore potrebbe ruotare. La settimana scorsa mancava qualcuno nel reparto difensivo, mentre questa settimana abbiamo qualche giocatore in più, qualche soluzione in più». «Un’ultima parola vorrei dirla per Kourfalidis. Gli siamo tutti vicini: squadra, staff, società e coloro i quali ruotano attorno al Cosenza Calcio. L’augurio è quello di rivederlo presto sui campi di calcio».