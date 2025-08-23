Skip to main content

Cosenza, crollano due solai di uno stabile nel centro storico

Nell’edificio, dichiarato inagibile dal Comune di Cosenza, non vi erano persone presenti all’interno

Pubblicato il: 23/08/2025 – 12:57
COSENZA Da questa mattina, personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza sta operando in via Lucrezia della Valle, nel centro storico della città, a seguito del crollo di due solai all’interno di uno stabile. Nell’edificio, dichiarato inagibile dal Comune di Cosenza, non vi erano persone presenti all’interno. Le operazioni in corso sono finalizzate al recupero di due cani appartenenti a un presunto occupante abusivo. Sul posto è presente anche personale della Polizia Municipale per le attività di competenza. L’area interessata è stata prontamente messa in sicurezza e rimane interdetta per motivi di pubblica incolumità.

