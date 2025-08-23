«Il tema del reddito accompagnato da politiche attive per il lavoro per noi è fondamentale»

l’intervento

LAMEZIA TERME «E’ motivo di grande orgoglio, come coordinatrice in Calabria del Movimento 5 Stelle, che intorno alla figura di Pasquale Tridico si possa comporre una coalizione che diventa soprattutto un’alleanza per i calabresi e al servizio dei calabresi». Lo ha detto Anna Laura Orrico, coordinatrice in Calabria del Movimento 5 Stelle, a conclusione della riunione del campo largo del centrosinistra a Lamezia Terme. «Una coalizione – ha aggiunto Orrico – che oggi ha discusso in prima battuta soprattutto dei temi. E come si sa per il Movimento 5 Stelle l’azione politica si fonda sui temi e sulle idee, che poi devono camminare sulle gambe giuste. Pasquale Tridico rappresenta la candidatura più giusta e pertanto siamo orgogliosi di essere al traino di questa coalizione dimostrando, come già avevamo detto nei mesi scorsi, di potere esprimere figure di ampio profilo e rilievo capaci di contrastare le politiche poco al servizio dei cittadini della destra calabrese».

I temi politici

Un tema importante, anzi un “cavallo di battaglia” del programma di Tridico potrebbe essere quello del reddito di dignità sulla falsariga del reddito di cittadinanza: «Dobbiamo essere in grado – ha specificato Orrico – di mettere in campo una proposta programmatica che parli alla Calabria più fragile che non è mai riuscita a cogliere le opportunità di crescita e sviluppo. Certamente uno dei pilastri della nostra politica nazionale qual è il reddito di cittadinanza sarà fondamentale, ma dovrà essere accompagnato anche da tutte quelle politiche attive per il lavoro che concretamente possono costruire le opportunità affinché ciascuno possa mettere il proprio talento a servizio della propria crescita personale. E vanno create anche le condizioni per un lavoro dignitoso quindi contrastando davvero il lavoro nero e mettere le imprese nelle condizioni di operare al meglio». E’ rimasta senza risposta tuttavia la questione, posta alla coordinatrice M5S, della copertura finanziaria. Così ha proseguito Orrico: «Il centrodestra è disperato perché pensava che ci saremmo divisi. E invece hanno sottovalutato la capacità di tutti i partiti del centrosinistra di guardare questa volta veramente al bene dei calabresi. È una novità assoluta che dimostra la capacità del Movimento 5 Stelle di essere forza di governo e di poter responsabilmente costruire intorno al proprio candidato una grande convergenza di intenti e opportunità». Orrico ha infine risposto a quanti hanno evidenziato tensioni interne al M5S e un eccessivo lasso di tempo trascorso per il sì di Tridico: «In politica il tempo è relativo alcune volte per poter costruire dei grandi progetti serve un po’ più di tempo quindi io credo che il tempo che sia trascorso sia stato utile intanto per la nostra riflessione interna perché Pasquale Tridico è stato eletto un anno fa al Parlamento europeo ed è capodelegazione al Parlamento europeo quindi riveste dei ruoli che sono chiave per il Movimento 5 Stelle. Pertanto – ha concluso la coordinatrice regionale M5S – ogni cosa a suo tempo». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato