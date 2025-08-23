«Non ci sarà la lista con il simbolo di Azione ma ci saranno nostri candidati con Tridico»

il “caso” politico

LAMEZIA TERME «Noi abbiamo aderito alla federazione riformista che al tavolo dei partiti ha deciso unitariamente di sostenere la candidatura di Pasquale Tridico e non ci tireremo indietro». E’ quanto dichiara all’Agi il coordinatore regionale di Azione, Francesco De Nisi, a proposito di quanto dichiarato oggi dal leader del partito, Carlo Calenda, a detta del quale «non ci saranno liste di Azione a sostegno di candidati dei 5S alle elezioni regionali» della Calabria in programma per il 5 e 6 ottobre prossimi. In proposito lo stesso De Nisi conferma che a sostegno di Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo largo, «non ci saranno liste con il simbolo di Azione» ma che ci saranno «componenti del partito che hanno aderito alla federazione riformista che, dunque, correranno con il simbolo unitario. Noi siamo partiti con questo polo – ha aggiunto De Nisi – che è un’aggregazione di partiti e, come deciso al tavolo, sosterremo democraticamente Tridico, portando avanti i nostri valori».

«Nessuna ambiguità su Tridico

«E’ opportuno chiarire che le dichiarazioni del leader nazionale Carlo Calenda si riferivano a dinamiche politiche di carattere generale e ad un quadro nazionale più ampio. In Calabria, saremo presenti in modo unitario e compatto, all’interno della federazione riformista, a sostegno del candidato presidente Pasquale Tridico». Così in una nota il segretario regionale di Azione, De Nisi, in aggiunta a quanto già dichiarato all’AGI. «Non c’è alcuna ambiguità – spiega De Nisi -. Abbiamo condiviso un percorso unitario, ci riconosciamo pienamente nella scelta di Tridico e saremo in campo con determinazione per affermare i valori riformisti e liberali che caratterizzano la nostra comunità politica». (Agi)

