Ultimo aggiornamento alle 12:01
verso il voto

Regionali, Occhiuto come nel 2021: sette le liste a sostegno della sua ricandidatura

La vera novità è il simbolo “Occhiuto Presidente”. Poi Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Azzurri, Noi Moderati e Udc

Pubblicato il: 23/08/2025 – 12:01
LAMEZIA TERME Potrebbero essere sette le liste a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato presidente del centrodestra. Il dato emerge dal profilo facebook dello stesso Occhiuto, in un post che lo ritrae con sette simboli: quelli di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati e Udc. Il posto reca come titolo “Occhiuto presidente” e poi come sottotitolo “in 4 anni di più che in 40”. Anche alle elezioni regionali del 2021 Occhiuto fu sostenuto da sette liste: oltre a quelle classiche del centrodestra – Fi, FdI, Lega e Udc – all’epoca c’erano Coraggio Italia e Noi con l’Italia. Rispetto alle previsioni di queste Regionali, la novità è il simbolo “Occhiuto presidente”. (a. cant.)

