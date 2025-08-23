«Siamo con Tridico senza se e senza ma, contro la partitocrazia che la rovinato la Calabria»

l’endorsement

LAMEZIA TERME “Contro la partitocrazia che ha rovinato la Calabria, senza se e senza ma, i Radicali di Pannella sostengono Pasquale Tridico alle prossime elezioni regionali. C’è poco da aggiungere, perché la partitocrazia e le logiche clientelari hanno da sempre rovinato questa regione e per questo motivo la candidatura di Pasquale Tridico rappresenta una rottura radicale alle logiche clientelari del passato”. Lo afferma in una nota Giuseppe Candido, dei Radicali.

