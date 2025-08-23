Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:49
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’endorsement

«Siamo con Tridico senza se e senza ma, contro la partitocrazia che la rovinato la Calabria»

Candido dei Radicali manifesta apprezzamento per la candidatura dell’economista alla guida della Regione

Pubblicato il: 23/08/2025 – 19:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Siamo con Tridico senza se e senza ma, contro la partitocrazia che la rovinato la Calabria»

LAMEZIA TERME “Contro la partitocrazia che ha rovinato la Calabria, senza se e senza ma, i Radicali di Pannella sostengono Pasquale Tridico alle prossime elezioni regionali. C’è poco da aggiungere, perché la partitocrazia e le logiche clientelari hanno da sempre rovinato questa regione e per questo motivo la candidatura di Pasquale Tridico rappresenta una rottura radicale alle logiche clientelari del passato”. Lo afferma in una nota Giuseppe Candido, dei Radicali.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Candido
Centrosinistra
Politica
radicali
tridico
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x