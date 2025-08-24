Serie A, la Juventus batte il Parma, Atalanta fermata dal Pisa neopromosso

la prima giornata

TORINO La Juventus di Tudor comincia alla grande il campionato di Serie A. Difronte al pubblico dell’Allianz Stadium, i bianconeri si sono imposti per 2-0 sul Parma. A sbloccarla l’attaccante Jonathan David, arrivato a parametro zero questa estate e al debutto italiano. Nonostante il rosso a Cambiaso che poteva complicare i giochi, la Juve è riuscita comunque a raddoppiare: dopo nemmeno 60 secondi dall’ingenuità dell’esterno ex Genoa, infatti, Vlahovic, al centro delle insistenti voci di mercato, ha appoggiato in rete un perfetto assist di Yildiz, chiudendo la partita. Sorpresa al Gewiss Stadium di Bergamo: la nuova Atalanta di Juric, subentrato a Gasperini, finito a Roma dopo tanti anni e successi alla guida della Dea, non è andata oltre l’1-1 contro il neopromosso Pisa di Alberto Gilardino. Dopo il vantaggio ospite grazie all’autorete di Hien, l’Atalanta ha trovato il pari con Scamacca, tornato al gol dopo circa un anno. A nulla, poi, sono servite le numerose conclusioni dei bergamaschi verso la porta toscana, alla disperata ricerca del gol vittoria. Impresa dei pisani, che festeggiano il ritorno in Serie A dopo 34 anni con un punto di prestigio al Gewiss.

