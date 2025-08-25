Cetraro, ancora un’intimidazione all’ospedale: nel mirino l’auto di una biologa di Paola
In frantumi i vetri della sua macchina. Si tratta dell’ultimo di una serie di episodi inquietanti sui cui la Uil rinnova l’allarme
CETRARO Ancora un episodio inquietante all’ospedale di Cetraro: dopo il danneggiamento dell’autovettura di una infermiera del pronto soccorso, un episodio simile riguarda adesso l’auto di una biologa di Paola, con i vetri infranti che mandano un segnale inequivocabile che si possa trattare di un “messaggio” simile a quello dei mesi scorsi. In particolare, di recente — ovvero meno di un mese fa — era stata divelta la macchinetta con cui il personale in servizio nel nosocomio del centro del Tirreno cosentino registra l’ingresso e l’uscita. E un altro episodio altrettanto preoccupante riguarda alcuni furti di farmaci oncologici registrati in tempi diversi in Farmacia con un danno economico di 200mila euro. E Robertino Serpa (Uil), operatore della Pet 118 di Paola, rilancia l’allarme sicurezza per i dipendenti ma di conseguenza anche per i pazienti.
