Coppola a Venezia come Costner, quel filo che lega il Lido al Magna Graecia film festival

VENEZIA «Una bella coincidenza ma anche la conferma di un’altra intuizione del Magna Graecia film festival»: Gianvito Casadonte, fondatore dell’evento calabrese che nelle sue 22 edizioni si è ormai imposto a livello internazionale nel panorama cinematografico, commenta con soddisfazione la notizia – appena ufficializzata dalla Biennale – che vede in Francis Ford Coppola uno dei nomi più attesi di Venezia 82, dove terrà la laudatio di Werner Herzog per il Leone d’Oro alla carriera.

Casadonte: «Siamo come Castrocaro per Sanremo»

Coppola come Kevin Costner, dunque: prima il Mgff poi il Lido, quasi a unire con un filo rosso i due eventi dedicati alla settima arte: «È anche il riconoscimento del lavoro della direzione artistica – commenta Casadonte con il Corriere della Calabria – e a una squadra impegnata tutto l’anno. Un lavoro che ha dato dei frutti anche alla nostra regione creando negli anni un evento riconoscibile: è anche per questo che i grandi nomi come Costner e Coppola accettano di venire qui». Casadonte cita tra i precedenti di questo particolare legame Soverato-Venezia le tante madrine o ambassador approdate al Lido dopo un passaggio in Calabria: da Rocío Muñoz Morales a Clara. «È come Castrocaro per Sanremo – sorride Casadonte – nella ricerca dei giovani talenti ma anche nell’ospitare i grandi maestri del cinema». A proposito di “maestri”, Casadonte – che il 5 settembre sarà a Venezia da direttore artistico del Premio Fondazione Mimmo Rotella, evento collaterale della Biennale – definisce Barbera «il più grande direttore di festival mai esistito». Ancora su Coppola, infine, ricorda «la giornata meravigliosa in cui abbiamo proiettato Megalopolis davanti ai ragazzi, una anticipazione della tournée negli Stati Uniti. Ora ci auguriamo di rivedere il maestro in Calabria per la realizzazione del suo prossimo film, per come ha annunciato».

Per Casadonte è anche l’occasione per un consuntivo. «Dal 2004 abbiamo fatto una cavalcata fantastica, puntando sulle eccellenze del cinema ma non solo: il festival è diventato un contenitore culturale a tutto tondo come dimostrato anche quest’estate, con le sezioni Politics e Salute e il Food Fest e personaggi che danno lustro alla Calabria. Dopo il premio Rotella inizieremo a lavorare già all’edizione 2026 del Magna Graecia film festival» assicura.

Il programma al Lido

Il maestro ha superato i problemi di salute che lo avevano visto ricoverato a Roma per un malore, pochi giorni dopo il passaggio in Calabria come ospite d’onore della XXII edizione del Mgff. E ora si appresta a tenere la laudatio di Herzog, alla consegna al regista tedesco del Leone d’Oro alla carriera, mercoledì 27 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), in occasione della serata inaugurale dell’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che avrà inizio alle 19. Invece giovedì 28 agosto alle ore 17.00 in Sala Corinto sarà presentato il documentario Megadoc di Mike Figgis (USA / 107’), nella sezione Venezia Classici – Documentari sul Cinema, un dietro le quinte sulla realizzazione di Megalopolis, l’ultimo lungometraggio di Francis Ford Coppola. Il grande regista ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera nel 1992 alla 49esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Werner Herzog presenterà fuori concorso il suo nuovo documentario Ghost Elephants (USA/99’) giovedì 28 agosto alle 14 in Sala Grande. Inoltre il regista terrà una Masterclass lo stesso giorno alle 16 presso la Match Point Arena, al Tennis Club Venezia al Lido. (redazione@corrierecal.it)

Nella foto Coppola e Casadonte lo scorso 14 luglio a Soverato

