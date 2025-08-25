Lavori alla scuola di Porto Salvo, altro passo in avanti: pubblicato il bando di gara

verso la realizzazione

VIBO VALENTIA È stato pubblicato dal Comune di Vibo Valentia il bando di gara per i lavori di “adeguamento sismico scuola infanzia e primaria di Porto Salvo. L’edificio, sito in via Roma, è chiuso dal 2021, in seguito alla dichiarazione di inagibilità, con gli alunni costretti a spostarsi in un’altra sede. L’iter per l’inizio dei lavori ha tardato ad avviarsi per via del lento processo burocratico e di fondi sbloccati solamente pochi mesi fa. Da allora, il Comune, sollecitato dal costante impegno del Comitato “Insieme per Porto Salvo”, ha tentato di accelerare per consentire agli studenti di tornare nelle proprie aule in breve tempo. Oggi un ulteriore passo la pubblicazione del bando di gara per lavori da circa 700 mila euro, che segna l’inizio concreto della fase realizzativa.

La soddisfazione del Comitato

«Il prossimo passaggio – spiega il Comitato – sarà l’aggiudicazione dell’appalto, seguita dalla stipula del contratto con l’impresa vincitrice, secondo le modalità indicate nel bando stesso. Successivamente, si procederà con la consegna dei lavori e l’avvio operativo del cantiere, fino alla tanto attesa riconsegna della scuola alla Comunità. Avremmo voluto – aggiungono – poter dire anche ai bambini, oltre che alla Comunità, ma i tempi sono stati talmente lunghi che gli stessi bambini che la attendevano non la frequenteranno: chi perché ha terminato il percorso scolastico primario, chi perché frequenta altri istituti limitrofi. Confidiamo che, una volta completati i lavori e riaperta la scuola, si possa assistere a un nuovo aumento delle iscrizioni, a conferma della centralità di questo presidio educativo per il nostro territorio». (redazione@corrierecal.it)

