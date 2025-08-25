Nasce il Consorzio Eurosport Milani: unione tra Pallavolo Rende e Area Brutia Cosenza

l’iniziativa

COSENZA Iniziano le attività del Consorzio Eurosport Milani, il progetto che vede cooperare due realtà storiche della pallavolo calabrese, la Pallavolo Milani Rende e l’Area Brutia Cosenza. Un’iniziativa nata dalla volontà dei nuovi dirigenti – ex atleti di entrambe le squadre – che hanno voluto unire forze, risorse e competenze per dare nuovo lustro al movimento pallavolistico della provincia di Cosenza.

«Un’annata – riporta una nota del Consorzio – che vedrà le squadre del Consorzio impegnate su più fronti, con grande importanza rivolta alle attività giovanili e di avviamento allo sport. La Pallavolo Milani rappresenterà il Consorzio nel sempre ostico campionato di Serie C, con l’obiettivo di ben figurare e raccogliere quanto sfuggito per pochi punti nell’ultimo campionato, vinto da Praia. La nuova stagione vedrà un’importante novità per la squadra gialloblù. Le partite casalinghe si svolgeranno nel rinnovato impianto PalaPirossigeno a Rende, che promette di regalare spettacoli sportivi di primissimo livello. La Milani sarà inoltre impegnata nel progetto di rinnovamento dei settori giovanili, cercando di coinvolgere nuovi piccoli atleti presso le strutture di Castrolibero e Piane Crati.

Per quanto riguarda l’Area Brutia, l’obiettivo è dare ai giovani in maglia rossoblù preziosi minuti di gioco e accumulare esperienza, che tornerà utile negli anni a venire. Potranno farlo nel campionato di Serie D e in quelli Under 19, Under 17 e Under 15, categorie che hanno sempre visto protagonisti i giovani lupi. Da segnalare le attività del Volley S3, l’avviamento al gioco della pallavolo per bambini e bambine fino ai 12 anni. Seguiti da allenatori qualificati, i piccoli atleti avranno anche la possibilità di partecipare a tornei a loro dedicati».

«L’attenzione ai giovani del territorio e alla loro crescita sportiva e umana – continua la nota – è uno dei punti programmatici del Consorzio Eurosport Milani, tramite il potenziamento del settore giovanile. Altri obiettivi sono la volontà di competere non più solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, e l’unione delle forze, per creare un sistema sportivo più solido, organizzato e sostenibile. Oggi, 25 agosto, questo progetto prende ufficialmente vita, con gli atleti della Pallavolo Milani che si ritrovano sulla spiaggia di Vibo Marina per la prima settimana di preparazione. Martedì 2 settembre, invece, saranno i ragazzi dell’Area Brutia a riprendere gli allenamenti. Con la nascita del Consorzio, le storie della Pallavolo Milani e dell’Area Brutia si avviano verso un nuovo percorso che guarda al futuro con coraggio e passione. Un futuro nel quale costruire una casa comune per la pallavolo calabrese, dove i giovani possano crescere e sognare, e in cui ogni vittoria sia una gioia da condividere con tutta la comunità pallavolistica». (redazione@corrierecal.it)

