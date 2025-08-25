Shock cittadino

RENDE Una ragazzina è precipitata dal quarto piano della sua abitazione nella frazione Quattromiglia di Rende, in provincia di Cosenza. La 14enne è adesso ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cosenza. Le sue condizioni sono gravi per le lesioni riportate. Si sta valutando anche un eventuale trasferimento a Roma perché da quanto si è appreso la ragazzina dovrebbe essere operata. Accertamenti in corso per comprendere la dinamica di quanto accaduto. (redazione@corrierecal.it)

