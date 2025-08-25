Regionali Calabria, Mazzuca (Pd): «Entusiasmo intorno a Tridico, candidato unitario»

VERSO IL VOTO

COSENZA «E’ l’ora delle scelte e della responsabilità. La candidatura di Pasquale Tridico, fortemente voluta dal Partito Democratico con il suo segretario regionale Nicola Irto in testa, che ha responsabilmente rinunciato a proporre un suo rappresentante per la Presidenza della Regione, privilegiando l’unità della coalizione, ha immediatamente fatto nascere un entusiasmo spontaneo e ha riacceso nei calabresi la speranza di avere una guida illuminata e vicina alle esigenze delle persone più in difficoltà»: così Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio Comunale di Cosenza ed esponente di spicco del Pd cosentino.

«Dopo quattro anni di disastri culminati con le dimissioni di Occhiuto per manifesta incapacità, la Calabria ha finalmente l’opportunità di voltare pagina. Per questo – aggiunge Mazzuca – ho comunicato al segretario provinciale del mio partito la disponibilità a candidarmi in Consiglio regionale. Da presidente del consiglio comunale di Cosenza, ho combattuto a viso aperto in questi ultimi anni contro le politiche di Roberto Occhiuto, soprattutto quelle relative al campo della sanità, devastato dal centrodestra, dei trasporti, distrutti con la cancellazione dell’alta velocità e delle aree interne abbandonate e dimenticate. Basta compulsare la rassegna stampa online e cartacea per trovare le tracce delle mie innumerevoli battaglie fatte di conferenze stampe, denunce, articoli, proposte che spesso hanno obbligato Occhiuto a difendersi e a cambiare rotta. Per questo – aggiunge – la mia candidatura è semplicemente la naturale conclusione delle battaglie politiche di questi ultimi anni, in linea con il nuovo corso voluto da Elly Schlein e dalla sua squadra con in testa Igor Taruffi e Marco Sarracino. La lista del Partito Democratico nella circoscrizione di Cosenza dovrà rappresentare la vera novità della prossima campagna elettorale e dovrà essere il punto di forza della candidatura di Pasquale Tridico. Io Ci Sono» conclude Giuseppe Mazzuca.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato