Un anno senza Ilaria Mirabelli, oggi il ricordo e le preghiere tra Lorica e Laurignano

LA CERIMONIA

COSENZA Un anno dopo quel tragico incidente, un momento per ricordare Ilaria Mirabelli ma anche per chiedere verità e giustizia. Per le 16 di oggi – proprio nell’ora in cui l’auto su cui viaggiava con Mario Molinari uscì di strada durante una gita domenicale in Sila – parenti e amici di Ilaria si sono dati appuntamento nel luogo dell’impatto, in località Baracchella lungo la Statale 108 bis nei pressi di Lorica. Un momento di preghiera cui seguirà la santa benedizione, mentre alle 19 verrà celebrata una messa in suffragio al Santuario Madonna della Catena a Laurignano, il piccolo centro alle porte di Cosenza dove Ilaria Mirabelli, stilista e molto amata negli ambienti della tifoseria rossoblù, viveva.

Per Molinari poco più di due mesi fa è stata fissata l’udienza preliminare: la Procura di Cosenza ne aveva chiesto il rinvio a giudizio. Il 45enne, ex compagno della vittima, è accusato di omicidio stradale: dovrà comparire il prossimo 7 ottobre dinanzi al gup del tribunale di Cosenza, Giuseppa Ferrucci.

