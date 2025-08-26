Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il fatto
Amantea, in fiamme l’auto del fratello di Mario Gagliardi, assessore all’Urbanistica
L’episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Al vaglio degli inquirenti i rapporti personali e il possibile movente “politico”
Pubblicato il: 26/08/2025 – 22:49
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
AMANTEA Grave episodio avvenuto nel Cosentino nella notte tra lunedì e martedì. È finita in fiamme, infatti, l’auto di Alfonso Gagliardi, fratello di Mario, assessore all’Urbanistica del comune di Amantea. L’incendio al veicolo, una Fiat 500, ha danneggiato anche i palazzi nelle vicinanze. Sono giunti sul posto carabinieri e vigili del fuoco nel tentativo di sedare le fiamme. Al vaglio degli inquirenti le relazioni della vittima e il possibile movente “politico”, legato al ruolo ricoperto da Mario Gagliardi.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali