Amantea, in fiamme l’auto del fratello di Mario Gagliardi, assessore all’Urbanistica

AMANTEA Grave episodio avvenuto nel Cosentino nella notte tra lunedì e martedì. È finita in fiamme, infatti, l’auto di Alfonso Gagliardi, fratello di Mario, assessore all’Urbanistica del comune di Amantea. L’incendio al veicolo, una Fiat 500, ha danneggiato anche i palazzi nelle vicinanze. Sono giunti sul posto carabinieri e vigili del fuoco nel tentativo di sedare le fiamme. Al vaglio degli inquirenti le relazioni della vittima e il possibile movente “politico”, legato al ruolo ricoperto da Mario Gagliardi.

