Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:29
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la tragedia

Bimbo travolto da un furgoncino, lutto cittadino domani a Catanzaro

Proclamato dal sindaco Fiorita in concomitanza con i funerali del piccolo Marco Antonio Pullano

Pubblicato il: 26/08/2025 – 15:51
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Bimbo travolto da un furgoncino, lutto cittadino domani a Catanzaro

CATANZARO «Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, mercoledì, in concomitanza con i funerali di Marco Antonio Pullano, tragicamente scomparso a soli 17 mesi in seguito a un incidente avvenuto nel quartiere Janò». Lo riferisce una nota dell’ufficio stampa del Comune. «La cerimonia funebre – si aggiunge – si terrà alle 16.30 nella Basilica dell’Immacolata. In concomitanza con le esequie e fino al termine della funzione sarà osservato il lutto cittadino, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali. L’Amministrazione comunale invita cittadini, istituzioni, organizzazioni sociali, culturali, produttive e titolari di attività private a partecipare al cordoglio della comunità, anche attraverso la sospensione delle attività durante la cerimonia funebre, ad eccezione dei servizi indispensabili».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
bimbo travolto catanzaro
Importanti
incidente stradale
lutto cittadino catanzaro
tragedia catanzaro
Categorie collegate
Catanzaro
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x