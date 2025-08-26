Calenda: «Tridico candidato in Calabria? Non supporto il padre del reddito di cittadinanza»

verso le regionali

LUCCA «Tridico in Calabria? E’ l’inventore del reddito di cittadinanza che era l’ultima delle cose che serviva a questo Paese, proprio l’ultima». Questo l’affondo di Carlo Calenda, leader di Azione, che ribadisce la sua posizione nei confronti dell’ex presidente Inps, scelto dalla coalizione di centrosinistra come candidato alle prossime regionali del 5 e 6 ottobre. «Nel Mezzogiorno poi – aggiunge Calenda – è proprio devastante perché in un Paese dove un infermiere che si fa un sedere così guadagna 1.450 euro, se si dà 1.000 euro a una persona che non lavora è immorale. Loro fanno il reddito di cittadinanza regionale? Io non li supporto», conclude il leader di Azione.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato