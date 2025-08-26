Cosenza, al via la campagna abbonamenti (ma senza Curve)

il comunicato

COSENZA Il Cosenza Calcio, reduce dal pareggio al debutto in Serie C sul campo del Monopoli, dà il via alla campagna abbonamenti 2025/2025. Una scelta, comunicano dal club, «per premiare la fedeltà ai colori e alla storia rossoblù». Tuttavia, i tagliandi non saranno disponibili per tutti i settori dello stadio “San Vito-Marulla”: sono escluse dalla vendita, infatti, le due curve “Catena” e “Bergamini” per motivi di razionalizzazione degli spazi interni. La decisione, che era stata ipotizzata ultimamente, diventa dunque ufficiale e può segnare l’ennesimo strappo tra la tifoseria e il patron Guarascio, con la parte più calda del tifo che da tempo ormai ha fatto sapere che non prenderà parte ai match dei “Lupi”.

Il comunicato del club

«Le nostre radici. La nostra identità: premiamo la fedeltà ai nostri colori, alla nostra storia». Comincia così il comunicato del club, che spiega: «Con la campagna abbonamenti 2025/2026 abbiamo deciso di lanciare un messaggio forte e chiaro ai nostri tifosi ed a chi ama e sostiene la nostra squadra, soprattutto si premia la fedeltà, attraverso prezzi accessibili per chiunque, recependo e facendo nostre le esigenze del particolare momento storico che stiamo attraversando, con una congiuntura economica che pesa, e non poco, sulla quotidianità di famiglie e singoli tifosi. IL COSENZA È DI TUTTI – sottolineano – e con la campagna abbonamenti, che aprirà alla vendita (presso lo store di corso Mazzini 191/1 – di fianco piazza Kennedy) giovedì 28 agosto, si punta ad una maggiore partecipazione e ad un pratico ed effettivo coinvolgimento del popolo rossoblù».

I prezzi degli abbonamenti



Questi i prezzi degli abbonamenti per la stagione 2025/2026:

TRIBUNA B

nuova sottoscrizione – euro 180,00

rinnovo abbonamento – euro 150,00



TRIBUNA B (RIDOTTO 0-16 anni)

nuova sottoscrizione – euro 60,00

rinnovo abbonamento – euro 60,00

TRIBUNA A

nuova sottoscrizione – euro 250,00

rinnovo abbonamento – euro 200,00

TRIBUNA A (RIDOTTO 0-16 anni)

nuova sottoscrizione – euro 60,00

rinnovo abbonamento – euro 60,00

TRIBUNA RAFFAELE BRUNO SUD

nuova sottoscrizione – euro 350,00

rinnovo abbonamento – euro 300,00

TRIBUNA RAFFAELE BRUNO SUD

(RIDOTTO 0-16 anni)

nuova sottoscrizione – euro 130,00

rinnovo abbonamento – euro 130,00

TRIBUNA RAFFAELE BRUNO SUD

(RIDOTTO donne, over65, 16-18 anni, universitari e forze dell’ordine)

nuova sottoscrizione – euro 280,00

rinnovo abbonamento – euro 250,00

TRIBUNA RAO

nuova sottoscrizione – euro 250,00

rinnovo abbonamento – euro 200,00

TRIBUNA RAO (RIDOTTO 0-16 anni)

nuova sottoscrizione – euro 130,00

rinnovo abbonamento – euro 130,00

TRIBUNA RAO

(RIDOTTO donne, over65, 16-18 anni, universitari e forze dell’ordine)

nuova sottoscrizione – euro 200,00

rinnovo abbonamento – euro 180,00

TRIBUNA BLU CENTRALE

nuova sottoscrizione – euro 850,00

rinnovo abbonamento – euro 700,00

TRIBUNA BLU CENTRALE

(RIDOTTO 0-16 anni)

nuova sottoscrizione – euro 200,00

rinnovo abbonamento – euro 180,00

Curve chiuse e dubbi sul match contro la Salernitana

Come detto, i tagliandi non saranno disponibili per le due Curve, la Nord e la Sud: «Si comunica che, al momento, le tribune “Bergamini” e “Catena” sono escluse dalla vendita degli abbonamenti per via della razionalizzazione degli spazi interni al “San Vito-Marulla” che la società sta programmando e predisponendo». Dubbi, infine, sulla situazione in vista del prossimo match casalingo contro la Salernitana: «Sì informa che – conclude il comunicato -, fino a nuove determinazioni da parte dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, la vendita dei tagliandi e le adesioni ai programmi di fidelizzazione, per la gara di domenica 31 agosto 2025, tra Cosenza e Salernitana. sono sospese».

