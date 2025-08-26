Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:49
il dramma

Grave incidente a Santa Maria del Cedro, morto centauro 34enne

L’uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato contro un’auto sulla strada che collega la Statale 18 alla frazione di Marcellina

Pubblicato il: 26/08/2025 – 22:34
Grave incidente a Santa Maria del Cedro, morto centauro 34enne

SANTA MARIA DEL CEDRO Dramma a Santa Maria del Cedro, nel Cosentino. A causa di un grave incidente ha perso la vita un 34enne originario di Verbicaro. La sua moto si è scontrata con un’auto sulla strada che collega la Statale 18 alla frazione di Marcellina. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

