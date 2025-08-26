Grave incidente a Santa Maria del Cedro, morto centauro 34enne

il dramma

SANTA MARIA DEL CEDRO Dramma a Santa Maria del Cedro, nel Cosentino. A causa di un grave incidente ha perso la vita un 34enne originario di Verbicaro. La sua moto si è scontrata con un’auto sulla strada che collega la Statale 18 alla frazione di Marcellina. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

