Il Psdi rientra nel centrosinistra: «Saremo insieme a Tridico in questa importante battaglia»

verso le regionali

«Il Partito Socialista Democratico Italiano, forza riformista moderata e di sinistra, dopo aver chiarito la sua posizione politica con il segretario regionale del PD Irto, oggi rientra a pieno titolo nel centro sinistra schierandosi a fianco di Pasquale Tridico per questa difficile e importante battaglia elettorale per raggiungere la vittoria finale». Lo comunicano tramite una nota i vertici regionali del partito, con il coordinare Luigi Cosentini, in vista delle prossime regionali del 5-6 ottobre. «Mandiamo a casa – si legge nella nota – chi ha abbandonato dopo le sue dimissioni una regione allo sbando lasciando sulle spalle dei cittadini gravi problemi».

